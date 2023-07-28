Япония запретила экспортировать в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра

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Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что правительство страны в рамках нового пакета антироссийских ограничений решило запретить экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Его слова передаетТАСС.

Согласно информации министра, к экспорту запрещаются машины с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовых автомобилей.

«Ограничения вступят в силу 9 августа», — заявил Нисимура.

Он подчеркнул, что Япония продолжит в тесной кооперации с мировыми сообществами и странами «Большой семерки» делать все возможное для строгого соблюдения санкций, введенных против Российской Федерации.