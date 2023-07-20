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Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз

20 июля 2023 09:42
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Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз

Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики минфина страны.

В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента.

При этом июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента, пишет РИА Новости.

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