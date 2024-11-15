Яндекс Аренда начала работать в Самаре

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Яндекс Аренда расширила географию присутствия и начала работать в Самаре. Теперь арендаторам и собственникам в городе доступен весь функционал сервиса и инструменты, которые помогут сократить сроки сдачи жилья и перевести все процессы аренды в онлайн-формат.

“Долгосрочная аренда в Самаре пользуется высоким спросом, причем не только среди местных жителей. Согласно результатам нашего недавнего исследования, Самара входит в топ среди всех миллионников, которые россияне готовы выбрать для переезда: каждый четвертый респондент хотел бы пожить в этом городе. Интересно, что съемными квартирами в мегаполисе интересуются не только жители ближайшей области, но и представители других регионов. Например, возможность снять недвижимость в городе рассматривают также арендаторы из Москвы, Подмосковья и Нижегородской области. Теперь собственникам и арендаторам в Самаре Яндекс Аренда предложит удобные инструменты по сдаче и поиску съемных квартир. Весь процесс аренды в нашем сервисе происходит в онлайн-формате, что позволяет находить жильцов и подходящие съемные квартиры в кратчайшие сроки – без поездок на просмотры и звонков, всего в несколько кликов в приложении или на сайте сервиса,” – комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Рынок долгосрочной аренды в Самаре

По данным Яндекс Аренды, медианная арендная ставка долгосрочной аренды по всем типам квартир в Самаре по итогам октября составила 35 000 рублей.

Долгосрочную аренду квартир в городе рассматривают не только жители Самарской области (71,2%), но и арендаторы из Московского региона (9%), Нижегородской области (5,3%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2,6%).

Инструменты для жильцов

Будущие жильцы могут арендовать недвижимость без комиссии и полностью онлайн. Все квартиры, размещенные на площадке, проверяются специалистами сервиса на предмет соответствия фото и описанию.

Внимательно изучить доступные варианты и принять финальное решение без поездок на просмотры позволяют 3D-туры, которые передают все габариты жилья и планировку. По опыту работы сервиса в столичных регионах 95% квартир сдаются полностью онлайн благодаря виртуальным турам.

Чтобы найти и снять квартиру арендатору нужно только заполнить небольшую анкету с рассказом о себе и откликнуться на объявление с понравившейся квартирой. Всю дальнейшую коммуникацию с собственником сервис проводит на своей стороне.

Инструменты для собственников

Специалисты Яндекс Аренды помогут собственнику определить стоимость квартиры и займутся подготовкой объявления – созданием виртуального тура и фотографиями. Также менеджеры сервиса берут на себя все взаимодействие с арендаторами и отвечают на звонки потенциальных жильцов. Собственнику нужно только выбрать подходящего кандидата, соответствующего его пожеланиям и требованиям, ознакомившись с онлайн-анкетами. После этого с жильцом в приложении заключается договор, арендатор получает ключи через курьерскую доставку и заселяется в квартиру.

На время проживания жильца в Яндекс Аренде для собственников предусмотрена “Финансовая защита”. Услуга гарантирует своевременные выплаты без задержек, а также компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор съехал раньше. Кроме этого, “Финансовая защита” включает компенсацию, если после жильца необходим ремонт мебели и клининг. 90% обращений обрабатывается в течение недели.

Использование услуги оказывается выгоднее сдачи с депозитом. По опыту работы сервиса в столичных регионах, “Финансовую защиту” используют 90% арендодателей. Сама опция бесплатная для собственников.

В Яндекс Аренде предусмотрены удобные инструменты и для профессиональных рантье. Для таких арендодателей в сервисе есть функция начисления платы за квартиру на расчетный счет в конкретном банке. Опция упрощает получение дохода и выплату налогов самозанятым и индивидуальным предпринимателям.

В новых городах сервис также предложит свои технологии и риелторам. В рамках партнерской программы агенты по недвижимости смогут бесплатно пользоваться цифровыми инструментами Яндекс Аренды, делегировать процессы сдачи жилья сервису, получать вознаграждение за сданные квартиры в размере 70% от первой арендной платы.

Выплаты, предусмотренные для риелторов, пользующихся программой, не влияют на стоимость квартир в сервисе, арендатор и собственник не платят комиссию агенту по недвижимости. Все вознаграждения для риелторов за сдачу квартир выплачивает Яндекс Аренда.