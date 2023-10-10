Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

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Онлайн-платформа Wildberries разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении.

Это будет сделано для того, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами. По заверениям многих пользователей, неоднократно случалось так, что маленькие дети могли совершить заказ нажав на несколько кнопок на сайте совершенно случайно.

В течение месяца Wildberries запустит новую функцию в своих приложениях, которая будет помогать совершать заказы более безопасно. Способ дополнительной аутентификации также можно будет выбрать. Среди вариантов будут PIN-код, а также технологии Touch ID и Face I. Данные функции можно будет как включить, так и оставить выключенными, пишет glavny.tv.