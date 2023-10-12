Wildberries начал взимать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

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Эксперты считают такое решение незаконным.

Маркетплейс Wildberries теперь взимает 3% комиссию от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard, говорится на сайте компании. Новые условия начали действовать с 9 октября.

«Указанная информация доводится до сведения покупателей в момент оформления заказа», — отмечается в сообщении.

В самой компании объяснили изменение условий оплаты тем, что у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, пишут «Ведомости». Покупатели могут выбрать альтернативные способы оплаты без комиссии — Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир», SberPay с опцией оплаты картами Visa и Mastercard и другие.

Однако опрошенные РБК эксперты поставили под сомнение законность взимания комиссии, поскольку расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая находится в России.