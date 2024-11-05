Взявших жилищный кредит до 2025 года россиян освободили от НДФЛ

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Россияне, взявшие жилищный кредит до 2025 года, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Такой закон 29 октября подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно изменениям, платить НДФЛ за доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными средствами, не потребуется жителям, оформившим ипотеку до 31 декабря нынешнего года включительно.



Для освобождения от налогообложения потребуется выполнить два условия: иметь право на получение имущественного налогового вычета и взять кредит именно на строительство или приобретение жилья — квартиры, дома или доли в них, земельных участков для ИЖС либо на рефинансирование другого ипотечного займа.

Выгода возникает, если ставка по жилищному кредиту не превышает двух третей ключевой ставки Центробанка, которую он на днях повысил до 21 процента. Указанное положение закона вступает в силу со дня официального опубликования, пишет Парламентская газета.