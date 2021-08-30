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Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" пройдет в Самаре 22-24 сентября

30 августа 2021 12:59
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Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" пройдет в Самаре 22-24 сентября

Саарцев приглашают посетить 19-ю международную выставку «Промышленный салон. Металлообработка», которая состоится с 22 по 24 сентября 2021 года в здании выставочной компании «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23-а

«Промышленный салон. Металлообработка» - один из ведущих региональных отраслевых проектов России. Ежегодно собирающий на своей площадке  свыше полусотни компаний участников, представляющих последние достижения России, Германии, Чехии, Швейцарии, Италии, Франции, Турции, и других стран в области металлообработки и станкостроения, и более 2 000 посетителей – специалистов промышленных предприятий Приволжского Федерального Округа.

Проект проводится при официальной поддержке Правительства Самарской области, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза машиностроителей России и Ассоциации «Станкоинструмент». 

Ключевым мероприятием деловой программы традиционно станет Поволжский промышленный форум – площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития отрасли. В работе форума примут участие руководители и главные специалисты машиностроительной отрасли, институтов развития, профильных федеральных и региональных органов власти, представителей научного сообщества, присутствие которых будет обеспечено индивидуальным приглашением руководителей и ключевых специалистов и организацией коллективного посещения выставки представителями промышленных предприятий Самарского и близлежащих регионов.

Теги: выставка Поволжский промышленный форум Промышленный салон Экспо-Волга

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