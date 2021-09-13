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Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года

13 сентября 2021 13:37
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Выплаты военным будут увеличивать сверх инфляции до 2023 года

 Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать денежное обеспечение военнослужащих в 2022 и 2023 годах на уровне выше инфляции. Соответствующее поручение опубликовали на официальном сайте Кремля.

«(Правительству РФ) при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», – указано в документе.+

Путин выдал данное поручение по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

До этого поручения военнослужащие получали единоразовую выплату до 15 тысяч рублей. Их выплачивали с 6 по 12 сентября без привязки к окладам и званиям.

Ранее «ФедералПресс» писал про государственную поддержку военнослужащих. Военным и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить «путинскую» выплату, сообщает ФедералПресс.

Теги: военные выплаты

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