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Всё новые предприятия губернии вовлекаются в нацпроект «Производительность труда»

31 октября 2023 14:14
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Так, только в октябре 2023 года в нацпроект вступили ООО «БизнесТрансСервис», ООО «РАДНА» и ООО «Арсенал Атлета».

В рамках Самарской области наблюдается рост числа предприятий, вовлечённых в национальный проект «Производительность труда». При этом наблюдается многообразие отраслей, представленных участниками нацпроекта. Так, только в октябре 2023 года в нацпроект вступили ООО «БизнесТрансСервис», ООО «РАДНА» и ООО «Арсенал Атлета».

Национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на улучшение производственных процессов и повышение эффективности труда. По поручению губернатора Дмитрия Азарова ведётся системная работа с предприятиями по включению их национальный проект. На сегодня уже 166 предприятий Самарской области в рамках нацпроекта улучшают процессы на производстве.

Новые предприятия – участники нацпроекта относятся к обрабатывающей, молочно-животноводческой и пищевой промышленности. Так, ООО «БизнесТрансСервис» (г. Самара) изготавливает материалы, которые используют для строительства дорог и домов: дорожные и тротуарные бордюры, тротуарную плитку и керамзитобетонные блоки. Продукция также идет на благоустройство общественных территорий.

ООО «РАДНА» (с. Беловка) – производитель молока, имеет самое крупное в области дойное стадо племенных коров айрширской и голштинской пород. Предприятие полного цикла производства.

ООО «Арсенал Атлета» (с. Лопатино) специализируется на выпуске и реализации биологически активных добавок, функционального и спортивного питания, кондитерской продукции.

Повысить производительность, снизить затраты и оптимизировать процессы предприятиям помогает Региональный центр компетенции в сфере производительности труда (РЦК). Рабочие группы компаний уже приступили к освоению теории бережливого производства. В дальнейшем с помощью руководителей проекта РЦК им предстоит эффективное внедрение инструментов на практике.

Присоединение к национальному проекту «Производительность труда» все новых предприятий Самарской области способствует росту эффективности и конкурентоспособности компаний, что также будет иметь прямое влияние на экономику региона и уровень благосостояния его жителей.

 

Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области

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