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Впервые в развитие мелиорации в Самарском регионе планируется инвестировать более 1,3 млрд рублей

22 ноября 2021 12:14
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Впервые в развитие мелиорации в Самарском регионе планируется инвестировать более 1,3 млрд рублей

В 2021 году благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» в Самарской области 9 хозяйств реализовали проекты в области мелиорации на площади более 2,3 тыс. га. В завершающей стадии находятся ещё пять проектов орошения земель общей проектной площадью 1703 га. В рамках нацпроекта сельхозпредприятиям возмещается 50% затрат на строительство новых и модернизацию уже действующих объектов мелиорации.

Одной из задач, поставленных Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым перед агропромышленным комплексом региона, является развитие мелиорации. В соответствии со Стратегией лидерства региона, разработанной по инициативе Главы губернии при участии жителей, орошение земель – неотъемлемая часть успешного развития сельскохозяйственного сектора и залог продовольственной безопасности. «Только орошаемые земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в этом году в хозяйствах региона урожайность сои на богаре составила 16 ц/га, а на полях, где осуществляется регулярный полив, почти в два раза больше – 30 ц /га.

Одним из предприятий-участников нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является ООО «Заря» Приволжского района.  В хозяйстве идет восстановление орошения на площади 150 га. «Я просто задался целью - восстановить хотя бы часть системы, чтобы приволжская земля давала невиданный урожай», - рассказывает генеральный директор предприятия Олег Шаповалов

В 2022 году реализация мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения Самарской области продолжится.  В связи с изменением федерального законодательства с 2022 года данная государственная поддержка будет оказываться по проектам, прошедшим предварительный отбор в Минсельхозе России. 

В настоящее время Минсельхозом России уже отобраны два инвестиционных проекта строительства мелиоративных систем на площади 3740 га с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» НП «Международная кооперация и экспорт» на данные цели будет направлено более 500 млн. рублей.

 

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