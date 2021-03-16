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Служба Исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила испытывали ли соискатели Самарской области финансовые трудности при поиске работы, как изменился подход к расходам, пришлось ли брать деньги в долг.

Во время поиска работы финансовые трудности испытывают 98% соискателей Самарской области. Причем 36% отметили, что у них возникли серьезные финансовые проблемы, ещё 53% испытывают трудности, но в состоянии с ними справиться. 9% заявили, что небольшие сложности возникли, но оказались практически незаметными. При поиске работы финансово труднее всех рабочему персоналу и представителям транспортно-логистической сферы. Также выяснилось, что женщины лучше справляются с финансовыми трудностями, чем мужчины.

Каждый четвертый респондент Самарской области (23%) отметил, что если поиск работы затягивается больше, чем на неделю, то у него начинаются финансовые трудности. 38% без финансовых трудностей могут потратить на поиск работы от 2 недель до месяца. Всего 15% соискателей Самарской области могут искать работу до 3 месяцев, не испытывая при этом трудностей с деньгами.

Стоит отметить, что 57% респондентов области после ухода с работы пришлось серьезно сократить свои расходы, в 2016 году таких было 52%. Причем наиболее серьезно к этому вопросу отнеслись люди в возрасте 55 лет и старше. Рациональное использование своих средств привело к тому, что 62% не брали деньги в долг после увольнения. 15% соискателей Самарской области занимали у друзей и знакомых, ещё 21% - у родственников. 6% брали кредиты в банке.