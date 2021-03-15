Вместо рыночных киосков в Самаре появятся шатры

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Объекты уличной торговли в областной столице должны обрести цивилизованный вид. Вместо рыночных киосков и уличных ларьков в Самаре появятся ярмарки-шатры.

— Уличную торговлю будем развивать, используя лучшие практики зарубежных стран, Москвы и Санкт-Петербурга. В местах, где была незаконная лоточная торговля, появятся новые ярмарки. Торговые ряды будут размещать в больших павильонах, рассчитанных на 12–150 мест в зависимости от площади территории. В планах открытие семи таких ярмарок: на пересечении улиц Дачной — Осипенко, Киевской — Тухачевского, Победы — XXII Партсъезда, Победы — Советской, Булкина — Дыбенко, а также на проспекте Ленина, 16 и улице Мира, 6, — рассказал во время интервью 63.RU руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

В тоже время он отметил переизбыток стационарных (138% на одного жителя) и нестационарных (117% на одного жителя) торговых объектов в Самаре.

По словам чиновника, за последние годы определенные продукты жители перестали покупать в киосках, а идут за ними в крупные магазины. Так, например, было с колбасными изделиями, овощами и фруктами, пишет 63.ру.

— Количество нестационарных торговых точек, специализирующихся на продаже этих продуктов, сократилось. Думаю, сыграли роль и эстетика, и цены. Но любой предприниматель сам вправе решать, как вести себя в такой непростой конкурентной среде. Повышать цены или снижать, менять облик своей торговой точки или нет. Рыночные механизмы должны работать свободно. Если всё вручную регулировать, опять придем к дефициту, — считает руководитель департамента.