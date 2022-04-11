Власти России решили повременить с главным козырем против уходящих компаний

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Власти России решили повременить с принятием законопроекта, предполагающего внешнее управление в иностранных компаний, уходящих из страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Сама инициатива появилась еще в начале марта: внешнее управление намеревались вводить, если иностранцы перестают руководить компанией или действуют так, что это может привести к прекращению деятельности. Внешний управляющий, которого может определить или корпорация ВЭБ, или Агентство по страхованию вкладов, имеет право принять решение о создании новой компании на основе иностранного актива или запустить банкротство.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ еще 9 марта, но он до сих пор не внесен даже в правительство. Один из собеседников отметил, что многие компании, закрывшие свои магазины или рестораны, не разрывают договоров об аренде и платят зарплаты. Еще один источник издания объяснил, что сейчас не время обострять ситуацию, вынимая «главный козырь»: пока у зарубежных предприятий есть желание выполнять обязательства перед работниками, столь серьезный механизм можно отложить.

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предположил в разговоре с «Известиями», что разработка законопроекта оказалась на паузе потому, что появилось понимание: : «мы вряд ли сможем управлять компаниями так, как это делали собственники».

Он напомнил, что работа компаний настроена на определенную логистику, поставки сырья из-за рубежа, использование определенных технологий. «Если это разрушить, то ничего не выйдет, мы не сможем сделать гамбургер по цене, которую ставил "Макдональдс"», — заметил он.