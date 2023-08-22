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Власти признали проблемы с бензином в регионах России

22 августа 2023 12:47
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Власти признали проблемы с бензином в регионах России

Проблема с поставками топлива на юг России действительно существует, она связана с высокой загруженностью железных дорог в туристический сезон. Таким образом на сообщения об исчезновении бензина и дизтоплива на АЗС в ряде регионов отреагировало Минэнерго, передает РИА Новости.

В ведомстве рекомендовали нефтяным компаниям самостоятельно найти возможности по поставкам и сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. Со своей стороны Минэнерго и Минсельхоз также пытаются решить проблему обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.

В частности, с РЖД и нефтяными компаниями были достигнуты договоренности по точечному решению проблем, приоритетом были названы снабжение топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур.

Об исчезновении бензина и дизельного топлива на отдельных АЗС во многих регионах страны сообщили «Известия».

Собеседники издания указывали, что трудности наблюдаются в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в республиках Крым и Калмыкия.

Генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов объяснил, что проблемы на юге страны связаны с увеличением срока доставки грузов, что, в свою очередь, связано с перегрузкой железнодорожной сети, а она возникла из-за переориентации экспорта угля. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев связал возникший дефицит с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), пишет Лента.

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