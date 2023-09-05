Власти планируют ограничить ипотеку с господдержкой

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Правительство России обсуждают думает над повышением первого взноса до 20% в программе льготной ипотеки, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Это скорее связано с резким повышением ключевой ставки ЦБ", – пояснил он. Правительство намерено сделать льготную ипотеку стабильной. Если ЦБ РФ снизит ставку, то банки тоже снизят ставку и "это невыгодно – тогда будет необходимо опять это менять", сообщил Чебесков.

Почти 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия с начала года с помощью льготной ипотеки, заявил ранее президент Владимир Путин.

Правительство РФ с сентября 2023 года увеличило лимиты выдачи ипотеки по основным программам на 1,9 трлн рублей, сообщается на сайте правительства.

Лимит выдачи кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" увеличен в 3 раза до 1,3 трлн рублей, по ипотеке для семей – на 300 млрд рублей до 3,4 млрд рублей, по льготной ипотеке на новостройки – на 0,5 трлн до 5 трлн рублей, по программе "Ипотека для IТ-специалистов" – в 2 раза до 500 млрд рублей, пишет Смотрим.