Власти одобрили переход на расчеты в рублях при покупке иностранных самолетов

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Российские власти одобрили правила расчетов за лизинг, аренду и покупку самолетов у компаний из «недружественных» стран. Если у лизингодателя имеется структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи должны идти в рублях, отмечается на сайте правительства. Постановление о переходе на рубли подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Расчеты будут по официальному курсу ЦБ, а новые правила станут действовать в течение этого года. Если у компании есть структурное подразделение в стране, не присоединившейся к антироссийским санкциям, платеж будет в национальной валюте государства, в котором зарегистрировано это подразделение, либо в рублях. Новые меры распространяются также на вспомогательные силовые установки и авиадвигатели.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сказал, что иностранные лизингодатели запросили возврата более 500 самолетов российских авиакомпаний. Между тем аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году.

Они пояснили, что из-за новых ограничений лизинг самолетов будет обходиться в 1,5 раза дороже, поскольку расходы на топливо и лизинг вместе составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков, пишет Лента.