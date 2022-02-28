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Власти объяснили, что будет с поставками продуктов в магазины Самары

28 февраля 2022 11:13
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Власти объяснили, что будет с поставками продуктов в магазины Самары

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел рабочее совещание о текущей экономической ситуации в России с членами кабинета министров. На совещании обсудили важную тему – обеспеченность населения продуктами. 

Власти отметили, что в связи с событиями на Украине дефицита товаров не будет. Ситуация на рынке продовольствия стабильная. Михаил Мишустин подчеркнул, что влияние санкций на российскую экономику должно быть минимизировано.

«Наш агропромышленный комплекс достаточно активно во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства. Выполняет задачи по продовольственной безопасности, по самообеспечению. Что касается агропромышленного комплекса нашей страны и в том числе предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, они работают в штатном режиме», отметил Председатель Правительства.

Банковским учреждениям, в том числе оказавшимся под санкциями, будет оказана помощь, добавил Михаил Мишустин. Для стабилизации курса задействуют резервные средства. Речь идёт и о золотовалютных резервах, и о средствах Фонда национального благосостояния, сообщает ГТРК Самара.

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