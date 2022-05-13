Власти Афганистана намерены закупать у России газ и нефть

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Власти Афганистана намерены расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

"У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов <…> Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это <...> то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", — пояснил дипломат, добавив, что Кабул настроен достичь и подписать конкретные соглашения с Москвой.

Он также отметил, что реализации проекта газопровода ТАПИ больше ничего не угрожает.

"Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много", — заключил Гарвал.

Строительство трубопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) началось в декабре 2015 года. По проекту его протяженность составит 1814 километров, а мощность будет достигать 30 миллиардов кубометров природного газа в год. Участок трубы, который должен пройти по территории Афганистана, всегда считался наиболее проблемным из-за внутриполитического конфликта. Тем не менее после прихода к власти представители движения "Талибан"* выразили заинтересованность в продолжении реализации проекта.

Талибы пришли к власти на фоне вывода из Афганистана американских войск. В середине августа прошлого года они вошли в Кабул и заявили об окончании войны, продолжавшейся двадцать лет. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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