Владельцы ТЦ «Парк Хаус» арендовали землю на 49 лет у мэрии Самары

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Договор аренды земли на 49 лет заключила мэрия Самары с владельцами ТЦ «Парх Хаус». Здание останется целым и невредимым на том же месте.

В Самаре вот уже не первый год решается судьба крупного торгового центра на Московском шоссе. Дело в том, что часть здания находится на муниципальной земле и два года назад городской департамент управления имуществом подал иск в суд на владельцев объекта с требованием снести один из корпусов торгового пространства. Разбирательства закончились только в сентябре 2021 года.

Вторая и первая очереди Торгового центра Парк Хаус фактически являются объектом, спроектированным и построенным как единый комплекс. Судебной экспертизой, назначенной по настоящему делу, установлено, что демонтаж части помещений с кадастровыми номерами 63:01:0714001:7442 (собственник ООО «ФизРазвитие»), 63:01:0255009:1006 (собственник ООО «Райзинг Стар Медиа»), которые накладывается на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0713001:522, без угрозы нарушения целостности конструкции здания с кадастровым номером 63:01:0713001:525, невозможен. Говорится в документах арбитражного суда.

Как стало известно, суд в иске чиновникам отказал. Однако пока длился процесс, мэрия и владельцы здания заключили договор аренды сроком на 49 лет.

Напомним, в Самаре в 2021 году стало заметно сокращение числа магазинов сети «Карусель». По словам жителей города, сейчас в областной столице работает только один гипермаркет. Какие магазины займут их место читайте в нашем материале, сообщает ГТРК Самара.

Фото: 2gis.ru