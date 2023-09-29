Владельца Солнечного рынка в Самаре обязали вернуть городу земельный участок

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Владельца Солнечного рынка обязали вернуть городу земельный участок и 7 нежилых зданий. Причем к процессу подключат судебных приставов. Об этом 63.RU сообщили в мэрии Самары.

Солнечный рынок находится в Куйбышевском районе — на кольце Южной обводной дороги (неподалеку от ТЦ «Амбар»). Владеет торговыми рядами ООО «Долина». Но у компании возникли проблемы с мэрией.

В городской администрации напомнили, что между «Долиной» и департаментом управления имуществом был заключен договор купли-продажи на земельный участок и 7 зданий, которые находились в муниципальной собственности. Но компания накопила долги по внесению платежей за приобретенные объекты. Поэтому чиновники подали на нее в суд.

В результате договор купли-продажи отменили. Мэрия признала недействительным разрешение на работу рынка. Владелец торговых рядов пытался всё это оспорить, но проиграл.

— Компания до сих пор не вернула в муниципальную собственность участок и здания. Сейчас постановление суда находится на принудительном исполнении приставов, — рассказали 63.RU в мэрии.