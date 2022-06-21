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Вино и сыр: в Самарской области импортозамещают санкционную продукцию

21 июня 2022 10:48
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Вино и сыр: в Самарской области импортозамещают санкционную продукцию

Продукты питания и напитки в Самарской области изготавливают более 700 организаций. По данным федеральной службы государственной статистики по региону, область наращивает объемы производства пищевой продукции.

Так, в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство рыбы и рыбных полуфабрикатов выросло в три раза, масла растительного на 103,2%, молока на 107%, кисломолочных продуктов на 117,3%, соков на 127%, хлеба и хлебобулочных изделий на 97,5%, кондитерских изделий на 103,4%, муки на 117,6%.

В Самарской области реализуются региональные инвестиционные проекты, чтобы пищевые предприятия могли увеличить объемы импортозамещаемой продукции.

Обеспечение продовольственной безопасности в условиях экономических санкций – приоритетная задача, обозначенная главой региона Дмитрием Азаровым. Под постоянным контролем находился ход посевной кампании этого года. В результате аграрии засеяли 1,63 млн га зерновыми и овощными культурами.

Кроме привычных культур, в регионе успешно выращивают и виноград. В Безенчукском районе в селе Ольгино находится самая северная винодельня России. Первые виноградники здесь появились в 2013 году. Сегодня они занимают площадь в 70 га. Выращивают винные и столовые сорта, в основном белые. Они в нашем климате идеально вызревают, не переспевают, как в южных регионах, в них резко не падает кислотность, и они не набирают сахар. Вина получаются легкие и вкусные. Вся выпускаемая продукция зарегистрирована и лицензирована.

Самый популярный самарский продукт вместо санкционного – сыры. Фермерское сообщество Самарской области активно включилось в процессы импортозамещения.

«Сложившиеся условия пришли нам на помощь, - говорит владелец сыроварни Надежда Красненко. - Санкции стали подспорьем выхода на рынок, они помогают занять освободившиеся зарубежные ниши. Потому что у нас нет конкурентов европейских. Наши сегодняшние покупатели раньше приобретали сыры в Европе, а теперь, оценив качество и вкус нашего продукта, пишут мне, делают заказы и благодарят».

Сыр собственного производства поставляют в сетевые премиальные магазины, кофейни, пекарни, рестораны и напрямую продают потребителю предприниматели из Волжского района губернии.

«В среднем за месяц реализуют около 500 килограммов сыра, а это, ни много ни мало - 5 тонн молока. Кстати, натуральные ингредиенты мы закупаем у местных самарских фермеров. А на выходе получается тот самый прославленный изысканный вкус европейской рецептуры», - делится опытом владелец сыроварни Вера Лапшинская.

Продовольственную безопасность обеспечивают силами всей страны. Все регионы заточены на импортозамещение и производство продуктов для внутреннего рынка. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, голод России не грозит. «У нас нет проблем на рынке продовольствия внутри страны из-за санкций. Рынок продовольствия с 2014-го научился жить под санкциями. Мы еще тогда ввели ответное решение в отношении недружественных стран по поставкам продуктов. И сегодня это фактически те же самые страны», — заявила Виктория Абрамченко.

По ее словам, зарубежные компании не хотят уходить из России. А те, кто делает резкие заявления, находятся под большим политическим давлением. Любая из этих корпораций может найти способы остаться в России.

Если говорить об угрозе мирового голода, то винить в этом нашу страну не стоит. В том числе нет вины России и в том, что она препятствует вывозу продовольствия с Украины. Абрамченко заявила, что зерно вывезти можно даже с тех территорий, где работают временные администрации.

«А желание во всем обвинять Россию очень похоже на безответственное поведение школьников, - считает Абрамченко. - Нашкодили, и нужно найти кого-то виноватого, повесить ярлык. Россия была аграрной сверхдержавой и продолжает ею оставаться. И мы ответственный партнер, мы найдем способ, как обеспечить странам в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, и в Азии доставку продовольствия».

По мнению вице-премьера, риски для мирового продовольственного рынка и угрозу голода для 300 млн человек из беднейших стран создают в том числе санкции, проблемы с логистикой и оплатой продуктов.

 

 

 

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