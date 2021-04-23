Виктор Кудряшов провел совещание по перспективам развития системы индустриальных парков в регионе

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В пятницу, 23 апреля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по перспективам развития системы индустриальных парков на территории региона.

Улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, создание новых рабочих мест являются одним из основных приоритетов работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и областного Правительства.

Индустриальные парки предоставляют инвесторам оптимальные возможности для ведения и развития бизнеса: они обеспечены техническими условиями и коммуникациями (газ, вода, электроэнергия, канализация), комфортной инфраструктурой (производства, склады, административные и офисные помещения, дороги). Немаловажные преимущества работы на площадках парков - налоговые льготы и административная поддержка резидентов.

Такая система поддержки предпринимательской инициативы в Самарской области доказала свою успешность. Подтверждением тому стало включение региона в десятку территорий-лидеров рейтинга развития индустриальных парков и промышленных технопарков России по итогам минувшего года.

Как сообщил генеральный директор АО «Промпарки» Сергей Евсеев, сегодня в Самарской области под управлением АО «Промпарки» действует четыре индустриальных парка – «Преображенка», «Преображенка-2», «Чапаевск» и «Новосемейкино». Инвесторы, реализующие проекты в этих индустриальных парках, принесли региональному бюджету начиная с 2014 года более 600 млн рублей налогов. Резиденты, разместившие в действующих промпарках «Преображенка» и «Чапаевск» свои производства и логистические центры, создали 4,5 тысяч рабочих мест.

За прошлый год АО «Промпарки» привлекло пять новых резидентов – два в «Преображенку» и три – в «Чапаевск». Полностью выполнена инвестиционная программа.

Планы на текущий год еще более масштабные – о намерении работать на площадках «Промпарков» заявили инвесторы, готовые создать в общей сложности более шести тысяч рабочих мест.

«Несмотря на то, что ситуация с бюджетом в этом году достаточно напряженная, мы по-прежнему готовы выполнить все обязательства перед инвесторами и обеспечить условия для развития новых проектов», - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Прошу проанализировать потребность в средствах, необходимых для развития системы промпарков на перспективу и обеспечения их необходимой инфраструктуророй, с тем чтобы мы рассмотрели возможность запланировать их в бюджете 2022-2023 годов».

На совещании было принято решение начать проектирование сетей промышленного парка «Преображенка-2». В будущем году здесь начнется строительство необходимой инфраструктуры.

Отдельно рассмотрели участники совещания вопрос реконструкции выезда с территории действующего индустриального парка «Преображенка» на улицу Утевская – в настоящее время пропускная способность дороги становится недостаточной, необходимо расширить дорогу и построить разгонные полосы. Решить этот вопрос планируется в будущем году.