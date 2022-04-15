Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

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В четверг, 14 апреля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое еженедельно проводит заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Центральной темой обсуждения стало достижение регионами целевых показателей нацпроектов и госпрограмм в части капитального строительства социальных объектов и инфраструктуры.

«Мы в непрерывном режиме занимаемся разработкой антикризисных мер. За прошедшие две недели Правительством Российской Федерации был принят ряд актов, нацеленных на поддержание строительного сектора, – драйвера всей экономики в существующих условиях. Приняты решения, которые ускорят и упростят многие процессы в строительстве. Сейчас основная задача, стоящая перед регионами – своевременное кассовое исполнение расходов. Это – основная антикризисная мера, коллеги», - обратился зампред Правительства Российской Федерации к регионам, открывая заседание штаба.

Ход исполнения нацпроектов в регионах – под постоянным контролем Правительства России. Самарская область – в «зеленой» зоне федеральных «светофоров» практически по всем направлениям реализации национальных приоритетов.

По информации министерства транспорта региона, представленной к заседанию штаба, отрасль дорожного строительства полностью готова к началу сезона строительных работ. В 2022 году на территории Самарской области в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» планируется ввести 83 объекта дорожного строительства общей протяженностью 296, 41 метра. Это 42 региональных дороги, 10 улиц в Тольятти и 31 улица в Самаре. В областном центре, в том числе, в этом году планируют выполнить реконструкцию улицы XXII-го партсъезда и начать строительство продолжения Авроры. Финансирование проекта составляет в общей сложности 8 млрд 691 млн рублей. Кассовое исполнение по проекту «Региональная и местная дорожная сеть» уже составило 27%.

Еще 19 автомобильных дорог будут приведены в нормативное состояние в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Торги по всем объектам проведены, заключены контракты на запланированные работы. Полным ходом идет контрактация объектов 2023 года

Министерство строительства Самарской области сообщает, по итогам первого квартала в рамках строительства капитальных объектов освоено 97% доведенного объема финансирования, предусмотренного за счет средств федерального бюджета. Заключены контракты на все четыре объекта программы «Стимул». В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на переселение граждан из аварийного жилья в 2022 году планируют направить 9 млрд 253 миллиона рублей. Отчитаться об исполнении по этим средствам министерство планирует в декабре текущего года.

В настоящее время под контролем регионального минстроя - строительство социальных объектов в рамках национальных проектов «Образование» (семь школ), «Здравоохранение» (три объекта), культура (один), «Демография» (четыре детских сада). По пяти объектам планируется заключить контракты в июне-июле, по остальным десяти контрактация завершена.

Большой объем работ в области предстоит выполнить в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» (нацпроект «Экология») и «Формирование комфортной городской среды» (НП «Жилье и городская среда»).

Ведется строительство и реконструкция на 11 объектах водоочистки, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Общий объем финансирования работ составляет 3 млрд 33,4 миллиона рублей. Кассовое исполнение расходов составило 32%.

Строится 13 объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Срок завершения для шести из них – декабрь 2022-го. По всем объектам заключены контракты, исполнение составляет 13%. Общий объем средств, запланированных на этот год, - 1 млрд 151 млн рублей.

«В Самарской области контрактация объектов капитального строительства в рамках нацпроектов и государственных программ практически завершена. Мы ведем постоянный мониторинг исполнения графиков работ на всех этапах. Несмотря на то, что сегодня мы работаем в достаточно непростых условиях, есть уверенность, что все намеченные планы будут выполнены. Определенные трудности могут быть связаны с удорожанием строительных материалов и работ, но есть понимание, как решать эти вопросы, есть понятные и эффективные механизмы по компенсации, это позволяет нивелировать риски и завершать строительство объектов в намеченные сроки», - отметил Виктор Кудряшов.