Верховный суд РФ отклонил жалобу ПАО «Тольяттиазот» по делу о банкротстве ООО «Томет»

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Верховный суд РФ 26 июля отклонил жалобу ПАО «Тольяттиазот» на определение Арбитражного суда Самарской области от 2 декабря 2020 года, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2021 года и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 апреля 2021 года по делу о банкротстве ООО «Томет». ВС РФ также отказался признать ТоАЗ надлежащим заявителем в деле о банкротстве «Томета» и подтвердил полномочия его конкурсного управляющего Анатолия Селищева.

Напомним, что два года назад скрывающиеся за границей основные владельцы ТоАЗа Владимир и Сергей Махлаи, Эндрю Циви и их сообщники были заочно признаны виновными в мошенничестве путем хищения продукции ТоАЗа и приговорены к 8,5-9,5 годам лишения свободы. Суд также обязал их выплатить 77,3 млрд руб. компенсации ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – его миноритарному акционеру «Уралхиму», признанному потерпевшими по делу.

Поскольку осужденные отказались выплачивать компенсацию добровольно, на подконтрольное им ООО «Томет» было обращено взыскание, и фирма получила статус должника. «Томет» был создан в конце нулевых годов путем тайного и незаконного вывода наиболее ликвидных активов ТоАЗа – производства метанола и агрегата аммиака №7 – за бесценок. Обстоятельства создания «Томета» и вывода в него активов сейчас расследуются в рамках уголовного дела по ст. 210 УК РФ – создание организованного преступного сообщества или участие в нем.

Но в начале прошлого года у Махлаев и Циви созрел план, как одновременно перепрятать выведенные в «Томет» активы и избежать многомиллиардных компенсационных выплат. «Томет» было решено искусственно довести до банкротства. Для этого ТоАЗ и подконтрольные Сергею Махлаю банки начали планомерно нагружать фирму кредиторской задолженностью. В сентябре прошлого года ТоАЗ подал иск о банкротстве «Томета». Однако суды всех инстанций не пошли на поводу у Махлаев и признали ТоАЗ ненадлежащим заявителем, так как в деле о мошенничестве представители предприятия с подачи Махлаев вообще отрицали сам факт нанесения ему какого-либо ущерба. «Разрешая спор, суды руководствовались положениями статей 33, 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и исходили из отсутствия у общества «Тольяттиазот» права на возбуждение дела о банкротстве в отношении общества «Томет», в связи с чем отказали в введении процедуры наблюдения и оставили заявление без рассмотрения», – говорится в определении ВС РФ.

Взыскателем долга был в итоге признан «Уралхим», а на «Томете» была введена сначала процедура наблюдения, а затем и конкурсного производства. Конкурсный управляющий Анатолий Селищев должен будет провести процедуру финансового оздоровления актива, вернуть в него незаконно выведенные средства, а затем найти ему нового ответственного инвестора.

Махлаи оказались предсказуемо недовольны решением, и разместили на официальном сайте ТоАЗа заявление, в котором назвали решения судов «вопиющим правовым нигилизмом». Уже давно ни для кого не является секретом, что законными и обоснованными Махлаям кажутся лишь судебные решения, вынесенные строго в их пользу, а все остальное является «правовым нигилизмом». Махлаев не раз уличали в попытках давления на суды. Например, не так давно к 7,5 годам колонии строгого режима был приговорен ближайший сподвижник Сергея Махлая, экс-председатель принадлежащего ему Тольяттихимбанка Александр Попов. В группировке он отвечал за обналичивание и отмывание средств, уклонение от налогов и другие финансовые махинации. Но посадили его за попытку дать взятку Верховному суду РФ в $2 млн за отмену решения предыдущих инстанций о доначислении ТоАЗу 161 млн руб. недоплаченных налогов за 2010 год.

Нет никаких сомнений, что и в рамках дело о банкротстве «Томета» Верховный суд сталкивался с давлением со стороны Махлаев. Но на фоне всего этого он вслед за другими инстанциями смог проявить принципиальность, вынести обоснованное решение и поставить в деле точку. Это наглядно демонстрирует, что беглым преступникам Махлаям и Циви не удастся уйти от ответственности, какими бы финансовыми ресурсами они ни обладали.

Алексей Напылов