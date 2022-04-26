Valio продает бизнес в России группе "Велком"

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Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес включая бренд "Виола" группе "Велком", сообщает финская компания.

"Valio завершила переговоры о продаже своего бизнеса в России. Valio продает операции группе "Велком". Сделка состоится немедленно. Сумму сделки стороны решили не разглашать", - говорится в сообщении. Операции Valio в России после сделки будут прекращены.

"Сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Торговая марка плавленых сыров "Виола", которая продается и производится в России, также является частью сделки, что означает, что новый владелец может продолжать производить и продавать плавленые сыры "Виола" в России", - говорится в сообщении.

Права на товарный знак Valio Viola, продаваемых в Финляндии и производимых Valio в Финляндии, не включены в сделку.

Чистая выручка Valio от продаж в России в 2020 году составила 87 миллионов евро, что составляет примерно 5% чистой выручки финской группы по всему миру, составившей примерно 1,8 миллиарда евро.

Valio Oy - финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров - производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру - 4 тысячи человек.

"Велком" - крупный российский производитель колбас и мясных продуктов, сообщает РИА Новости.