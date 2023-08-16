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15 августа в «Жигулёвской долине» прошёл Клуб резидентов – регулярное событие, которое проводится уже в 40-й раз. На него приглашаются компании, совсем недавно получившие статус резидента технопарка, а также резиденты-«старожилы» и сервисные организации.

Новички знакомятся здесь с мерами поддержки, презентуют свои проекты, рассказывают о том, какими компетенциями они обладают и чем могут быть полезны инновационному сообществу «Жигулёвской долины», налаживают полезные знакомства.

Заседание Клуба собрало около 40 участников в онлайн- и офлайн-режиме. По традиции, деловая часть открылась презентацией экосистемы инноваций региона, которую провёл директор технопарка Александр Сергиенко. Он рассказал о комплексном подходе к развитию экосистемы «Жигулевской долины» и о том, какие региональные и федеральные меры поддержки доступны новым резидентам. Отдельно Александр Витальевич остановился на новых перспективных направлениях региона – создании в Самаре межвузовского IT-кампуса и развитии сектора беспилотных авиационных систем.

Об открывающихся возможностях для резидентов рассказал руководитель центра по управлению и развитию технопарков Дмитрий Мазырин. Информацией об услугах Регионального центра инжиниринга –реверс-инжиниринге, прототипировании и 3D-моделировании – поделился директор РЦИ Сергей Ганин.

В качестве приглашённого спикера Клуба резидента выступил руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков. Темой его презентации стали меры господдержки при выводе нового продукта на экспорт.

Представитель сервисной компании «Олимпия» Ольга Какуша проинформировала резидентов об услугах компании, сделав акцент на организации и сопровождении бизнеса в Турецкой Республике. Управляющая дополнительного офиса Россельхозбанка Татьяна Икомасова провела обзор услуг дополнительного офиса на территории «Жигулёвской долины».

Советник директора технопарка Ирина Феопентова сделала краткий отчёт о культурно-спортивных активностях, которыми славится технопарк. Она рассказала о ежегодном Экопикнике в «Жигулёвской долине» и о ряде спортивных состязаний в рамках Жигулёвской спартакиады, в которых принимают участие представители организаций и предприятий города, а также компании-резиденты.

В финале мероприятия состоялась презентация новых проектов, получивших статус резидента технопарка. Около десятка новых компаний в блиц-формате представили идею своего проекта, рассказали о его основной целевой аудитории и перспективах развития.

Неформальное общение продолжилось на кофе-брейке по окончании деловой части Клуба резидентов.