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В Жигулёвской долине обсудят развитие альтернативной энергетики

30 сентября 2021 13:57
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В Жигулёвской долине обсудят развитие альтернативной энергетики

30 сентября – 1 октября 2021 года на площадке технопарка «Жигулевская долина» пройдет Самарский инжиниринговый Форум, посвященный основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Участники обсудят тему инжиниринга в системах электрохимии, практики применения водородной энергетики и топливных элементов, а также снижения углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

В рамках форума пройдет выездное заседание комитета по альтернативной энергетике научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Участие в мероприятии примет Юрий Добровольский – профессор ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, Майя Куликова – сопредседатель комитета по альтернативной энергетике НОЦ, а также учёные из Самарского политеха, Самарского университета имени академика С.П. Королёва, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного университета путей сообщения и Российской академии наук. Они обсудят мировые и российские тренды в сфере альтернативной и водородной энергетики, а также региональные особенности и возможные направления их развития.

На мероприятии с приветственным словом выступит 

Д.Н. Бажин – директор акселерационных программ управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» АНО «ИРР».

На заседании поднимут актуальные темы и расскажут:

- О запросе железнодорожной индустрии на разработку систем и цистерн для перевозки водорода; 

Докладчик: С.М. Дробжев – директор по техническому развитию «РМ Рейл»;

- О мировых и Российских трендах, а также о региональных особенностях развития водородной энергетики; 

Содокладчики: Ю.А. Добровольский – профессор ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, В.С. Арутюнов – профессор объединенной лаборатории технологии газохимических процессов ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, В.А. Зрелов – профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета;

- О проведенной работе комитетом по альтернативной энергетике; 

Содокладчики: М.В. Куликова – сопредседатель комитета по альтернативной энергетике НОЦ, заведующий сектором каталитического синтеза на основе оксидов углерода и углеводородов им. А.Н. Башкирова ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, С.В. Востриков - и.о. заведующего кафедрой «Газопереработка, водородные и специальные технологии», старший научный сотрудник лаборатории «Перспективные технологии переработки возобновляемого органического сырья и аккумулирования водорода» СамГТУ.

«Правительство РФ взяло курс на активное развитие альтернативной энергетики. Помимо этого, ведутся серьёзные научные и практические разработки в области водородной тематики. Активную работу в сфере водородной энергетики, в частности по хранению водорода в жидких органических носителях давно ведёт Самарский политех, есть свои разработки у Самарского университета имени академика С.П. Королёва, Мордовского государственного университета. Мы также готовы подключить к совместной работе Ульяновский государственный технический университет. У вуза уже есть интересные разработки по альтернативной энергетике, например, по развитию сети ветрогенераторов», - прокомментировала Ольга Михеева – советник Губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании Центра АНО «Институт регионального развития».

Важно отметить, что на днях Министерство науки и высшего образования РФ объявило о результатах отбора заявок научных и образовательных организаций на создание в 2021 году новых лабораторий, где в число отобранных вошла лаборатория ученых МГУ им. Н. П. Огарёва «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики».

Руководителем лаборатории выступил А.В. Долганов -  руководитель представительства управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Республике Мордовия.

При участии комитета по альтернативной энергетике будут получены новые, безметальные электрокатализаторы для получения «зеленого» водорода.

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