В «Жигулёвской долине» 19 декабря прошло 42-е заседание Клуба резидентов

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Это традиционная встреча, в ходе которой новые резиденты знакомятся с экосистемой технопарка и руководством управляющей компании, представляют свои проекты и налаживают деловые связи с представителями инновационных компаний, развивающихся в «Жигулёвской долине». Мероприятие состоялось в очно-заочном формате и объединило более 30 участников.

Деловая часть открылась презентацией экосистемы инноваций региона, которую провёл заместитель директора «Жигулёвской долины» Игорь Смирнов. Он рассказал о комплексном подходе к развитию экосистемы технопарка и о том, какие региональные и федеральные меры поддержки доступны резидентам.

Заместитель руководителя центра по управлению и развитию технопарков Александра Подолинская познакомила инноваторов с мерами содействия и механизмами встраивания новых резидентов в экосистему «Жигулёвской долины». Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок.

Сергей Ганин, руководитель Регионального центра инжиниринга, представил широкий спектр услуг и уникальных возможностей РЦИ, которые доступны каждому резиденту.

Руководитель конгресс-центра Наталья Сотникова презентовала возможности крупнейшего в регионе Конгресс-центра «Жигулёвской долины» и поделилась информацией о том, как резиденты могут продвигать свои проекты через информационное поле технопарка. Советник директора «Жигулёвской долины» Ирина Феопентова провела обзор культурно-спортивных мероприятий технопарка, в которых принимают участие представители организаций и предприятий города, а также компании-резиденты.

Знакомство с инфраструктурой «Жигулёвской долины» завершилось презентацией сервисных партнеров технопарка. Татьяна Икомасова, управляющая дополнительного офиса Россельхозбанка, рассказала о привлекательных для предпринимателей банковских услугах и программах.

Важной частью заседания Клуба резидентов стала презентация инновационных проектов, получивших статус резидента технопарка. В рамках питч-сессии новые компании рассказали о своих разработках, их дальнейшем развитии и о том, какую поддержку они надеются получить со стороны технопарка. Перечень представленных проектов и резидентов можно посмотреть по ссылке.

Компания АО «Атомдата-Интеграция» стала резидентом «Жигулёвской долины» с проектом «Инжиниринговый центр по разработке и внедрению роботизированных линий на промышленных предприятиях».

– Наша компания недавно стала резидентом «Жигулёвской долины» и уже получает помощь от команды технопарка. Нас приглашают к участию в отраслевых мероприятиях, дают возможность использовать инфраструктуру технопарка, содействуют в налаживании контактов с потенциальными заказчиками, которым может быть релевантно наше направление, – поделился Александр Еремеев, начальник отдела внеотраслевой автоматизации АО «Атомдата-Интеграция». – Основная цель нашей команды – стать единым центром компетенций и постоянным партнером крупнейших игроков в автомобилестроении в России по направлениям робототехники и автоматизации производств.

ООО «НЭТИ ВЭБ» вступило в содружество стартапов технопарка с проектом «Разработка и вывод на рынок системы управления проектами компании «Корпоративный портал «Тета».

– Наша компания разрабатывает корпоративный портал с адаптивным веб-интерфейсом, позволяющий в одном информационном пространстве вести, контролировать и развивать масштабные проекты с участием различных подразделений компании, – отметил Владимир Капцов, руководитель отдела маркетинга ООО «НЭТИ ВЭБ». – В технопарке нас привлекли развитая инфраструктура и механизмы поддержки стартапов. Нам понадобится помощь в проведении маркетинговых исследований, продвижении в СМИ, оформлении патентов и свидетельств.

Насыщенная деловая часть заседания Клуба завершилась неформальным общением между экспертами технопарка и резидентами.

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в периметре технопарка развивается более 300 инновационных проектов.