В Жигулевской долине технопарка начал сотрудничество с белорусским мебельным холдингом

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Компания «ВайтБэйс», производитель инновационных жидких полимерных изоляционных материалов, подписала соглашение с холдингом «Пинскдрев» – белорусским лидером в производстве деревянной мебели.

Заключить контракт помог визит официальной делегации из Бобруйска в технопарк «Жигулевская долина». Тогда руководители белорусских производственных предприятий познакомились с продукцией резидентов площадки. Представители «Пинскдрев» проявили интерес к инновационному продукту «ВайтБэйс» – жидкой кровле. Этот материал позволяет создать бесшовное монолитное покрытие, которое обеспечивает защиту от внешних неблагоприятных воздействий и полную гидроизоляцию.

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики. Ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики», – говорил в своем послании депутатам и жителям региона губернатор Дмитрий Азаров.

«ВайтБэйс» уже организовала поставку жидкой кровли на белорусское предприятие, а специалисты компании-резидента провели обучение для сотрудников холдинга – рассказали им принципы работы с инновационным материалом.

«Сегодня в технопарке развивается более 290 инновационных проектов. Каждому резиденту команда «Жигулевской долины» предоставляет свои инструменты поддержки. Большую роль здесь играет продвижение продукции наших разработчиков: отраслевые выставки, организация встреч с предприятиями губернии, бизнес-визиты делегаций из других регионов и дружественных стран», – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Продукт компании «ВайтБэйс» будет использован для внутрипроизводственных целей и для ремонта кровель помещений белорусского предприятия.

«Для нашей компании важно расширить географию продаж и наладить широкую партнерскую сеть. Подписанию нынешнего контракта предшествовала работа с командой проектных менеджеров технопарка, которая подобрала для нашей компании индивидуальную стратегию развития», – подчеркнул коммерческий директор «ВайтБэйс» Андрей Новоселов.

Компания входит в состав резидентов «Жигулевской долины» с 2020 года. В ассортименте компании – широкий спектр продукции, включая краски, грунтовки, наливные полы и жидкую кровлю.

«Налаживание межрегиональной и международной кооперации, поиск индустриальных заказчиков для наших резидентов – одна из задач технопарка «Жигулёвская долина» как оператора инновационной деятельности региона», – отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Фото: Пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»