В «Жигулевской долине» обсудили вопросы выхода на азиатский рынок

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Сегодня «Жигулевская долина» стала эпицентром внимания для представителей малого и среднего бизнеса, собственников и директоров производственных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с поставщиками из стран Юго-Восточной Азии.

Обзор возможностей и запросов от тольяттинского бизнеса, новые логистические цепочки, организацию альтернативных финансовых расчетов - эти и другие вопросы обсудили на бизнес-встрече «Еврозамещение. Обеспечение бесперебойности работы промышленных предприятий в новых реалиях».

Мероприятие было организовано технопарком «Жигулевская долина» совместно с Самарским отделением Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и собрало более 60 участников.

- Там, где закрываются одни двери, открываются другие, поэтому сегодня мы наблюдаем явную тенденцию смещения европейского вектора сотрудничества в сторону азиатских поставщиков. Экосистема технопарка «Жигулевская долина», при поддержке Правительства региона, готова обеспечить меры поддержки, направленные на то, чтобы инновационные компании могли успешно пройти этот переходный период. Сегодня наша встреча будет посвящена краткому обзору возможностей этого направления и взаимодействия через призму новых реалий, - отметил в приветственном слове заместитель директора оператора инновационной деятельности Самарской области – ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

Спикерами на встрече выступили эксперты международного уровня, обладающие многолетним опытом взаимодействия с поставщиками промышленного оборудования, комплектующих, инструментов из стран Юго-Восточной Азии: член комитета по экономическому сотрудничеству со странами ШОС, БРИКС, Азии и Океании при Союзе «Торгово-промышленная палата Самарской области», член Самарского отделения РАСПП Виталий Евтушенко, директор по развитию в РФ группы компании «DVS-Global» Александр Пеккер, член команды «Экспортеры Сколково» Виталий Сылка и директор компании «Мегалинк» Денис Груздев. Сторону КНР представлял руководитель представительства группы компании «DVS-Global» в КНР Zhong Yongjie.

Ключевой темой встречи стала презентация программы — «Еврозамещение. Обеспечение бесперебойности работы промышленных предприятий в новых реалиях» компании «DVS-Global», представляющей торговый агрегатор для промышленных предприятий. Компания более 10 лет занимается поставкой комплектующих и оборудования, имеет офисы в Самаре, Владивостоке, а также сеть партнерских предприятий и представительства в городах Шеньян и Шэньчжэнь (КНР). Представители компании поделились успешными кейсами в работе с поставщиками из Юго-Восточной Азии.

По окончании встречи состоялся живой диалог о перспективах налаживания новых путей партнёрства с азиатскими странами.