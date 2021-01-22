В Visa оценили перспективы оплаты по QR-кодам в России

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Платежная система Visa не видит перспектив развития платежей по QR-кодам в России, сообщил РБК со ссылкой на главу Visa в России Михаила Бернера. Компания не видит спроса на такую технологию у бизнеса, банков и клиентов, отметил он.

Около двух лет назад Visa разрабатывала модель оплаты по QR-коду в российских магазинах. Бернер рассказал, что сейчас «настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы». По его мнению, в России скорее будут расти платежи смартфоном: страна уже обогнала многие государства по уровню использования платежей телефоном. Бернер пояснил, что платежи по QR-коду популярны там, где не очень хорошее качество интернета, высокая стоимость терминалов для приема карт или комбинация этих условий.

Глава компании добавил, что такая технология для клиента сложнее в использовании, чем оплата смартфоном.

Ранее Бернер спрогнозировал рост безналичных платежей в России до 90% в ближайшие три-четыре года. Сейчас доля таких платежей составляет 70%. По мнению ЦБ, через три-пять лет доля безналичных платежей достигнет 75%, пишут "Ведомости".

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