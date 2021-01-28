В УФСИН России по Самарской области заключены контракты с муниципальными предприятиями

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В рамках взаимодействия между УФСИН России по Самарской области и администрациями внутригородских районов городов Самары и Тольятти заключен ряд государственных контрактов с муниципальными предприятиями на поставку свежих и консервированных овощей, а так же чистящих и моющих средств, что позволило открыть дополнительные рабочие места.

Исправительные учреждения УИС Самарской области имеют огромный производственный потенциал. Профилирующие виды: метало - и деревообработка, швейное производство, выпуск строительных материалов, переработка сельхозпродукции.

Так в результате выполненных работ и оказанных услуг исправительные учреждения региона изготовили для благоустройства городской среды лавочки, скамейки и урны на сумму более чем 3,5 млн. рублей. Поставили в городские пансионаты и дома-интернаты консервированные и свежие овощи, яблочный сок на сумму порядка 400 тысяч рублей, чистящие и моющие средства на сумму более 200 тысяч рублей.

По словам заместителя начальника УФСИН подполковника внутренней службы Александра Лепилина, перспективным направлением дальнейшего сотрудничества с муниципальными предприятиями в 2021 году выбрана поставка бакалейной и консервированной продукции, а так же бытовой химии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.