В ЦБ сообщили о росте выдачи ипотеки в июне на 44%

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В июне выдача ипотеки выросла на 44% по сравнению с маем, следует из информационно-аналитического материала ЦБ России «О развитии банковского сектора».

«Прирост ипотеки значительно ускорился, до 3,1% с 1,7% в мае. Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объёмам рекордного второго полугодия 2023 г. (примерно 780 млрд руб.)», — говорится в документе.

Уточняется, что на 81% вырос спрос на льготную программу семейной ипотеки. В регуляторе предположили, что заёмщики, вероятно, опасались ужесточения условий программы.

В России семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.

В конце июня в ЦБ России сообщили об увеличении объёмов выдачи ипотеки с господдержкой в мае на 21% до 422 млрд рублей в связи с завершением льготной программы, пишет РТ.