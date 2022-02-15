В ТОСЭР «Чапаевск» – два новых резидента

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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и администрация Чапаевска заключили трёхсторонние соглашения с двумя компаниями, готовыми реализовать свои проекты на территории опережающего развития «Чапаевск».

Один из новых инвесторов намерен создать в городе производство деревянных европоддонов, предназначенных для складирования и транспортировки грузов. Стандартные размеры и продуманное конструктивное исполнение обеспечивают быстрое и простое проведение разгрузочно-погрузочных работ. Инвестор намерен вложить в создание нового производства 149,6 млн рублей. На предприятии будет создано 39 рабочих мест.

Еще один новый резидент создаст в Чапаевске производственно-складской комплекс для складирования, хранения и транспортировки зерновых и зернобобовых культур: ячменя, кукурузы, овса, сои, гороха и подсолнечника. В планах инвестора, на будущей площадке будет осуществляться целый комплекс операций: приёмка, обеззараживание, сушка, подработка зерна, а также хранение, отгрузка и транспортировка. Вся деятельность будет осуществляться во вновь построенных зданиях и сооружениях с приобретением нового технологического оборудования и техники от официальных поставщиков. Инвестор вложит в создание комплекса 280 млн рублей. На будущей площадке планируется создать 64 рабочих места.

– «Режим территории опережающего социально-экономического развития действует в двух городах Самарской области – Тольятти и Чапаевске – и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты, - рассказал Дмитрий Богданов. – Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе – обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОСЭР, действуют упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов – это, в первую очередь, создание новых рабочих мест. Во-вторых, это налоги, которые направляются на решение социально-экономических вопросов города и региона», – пояснил министр.

В статусе резидента ТОСЭР «Чапаевск» инвестор со своей стороны должен соблюсти некоторые условия: в течение первого года вложить в проект не менее 2,5 млн рублей и создать не менее 10 рабочих мест.

С учётом новых соглашений количество резидентов ТОСЭР «Чапаевск» увеличивается до 19. Компании планируют вложить в развитие города 11,3 млрд. рублей инвестиций и создать 4,5 тыс. рабочих мест.

С инвесторами в режиме «единого окна» взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.