В Тольятти выделили 385 млн на содержание кварталов

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Администрация городского округа Тольятти «Департамент городского хозяйства» проводит открытый конкурс на содержание территорий жилых кварталов городского округа Тольятти, сообщает RosTender.info.

Согласно техническому заданию, исполнителю требуется провести ряд работ в Автозаводском и Комсомольском районах. Услуги будут оказаны в рамках муниципальной программы «Тольятти - чистый город» на 2020-2024 годы». Цель оказания услуг - обеспечение комфортных условий проживания в жилых кварталах и безопасности движения транспорта и пешеходов, говорится в документации.



Исполнителю предстоит заняться летним и зимним содержанием тротуаров, в том числе подметанием, уборкой грязи и мусора, расчисткой тротуаров и скамеек, подметанием снега и посыпкой пескосоляной смесью против льда. Летом ожидается очистка газонов от крупного и мелкого мусора, стрижка живой изгороди, в весеннее время года – сгребание листвы.



Услуги будут оказаны со дня заключения муниципального контракта до конца августа 2023 года.

Заявки на участие принимаются до 28 сентября, начальная цена контракта составляет 385 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета городского округа Тольятти.