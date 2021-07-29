В Тольятти работают над созданием индустриального парка для пищевых производств

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Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе рабочего визита в Автоград. Новый пищевой кластер планируется разметить в промзоне Автозаводского района на улице Коммунальной.

27 июля 2021 г. Дмитрий Богданов посетил молочный завод «Волга Индустрия», входящий в состав Ассоциации молочных производителей «ДАМОЛ». Завод после смены собственника и последовавшей за этим масштабной модернизации открылся 2 года назад, наладив выпуск высококачественной натуральной продукции - молока и йогуртов. Сейчас инвестор из Самары активно вкладывается в развитие производства. По словам министра, это не единственное предприятие в Тольятти, перезапущенное благодаря приходу новых инвесторов.

«По поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы ведем активные переговоры с инвесторами, и уже есть предварительные договоренности по возобновлению работы еще нескольких крупных производств, – рассказал Дмитрий Богданов. – Сегодня также посетили площадку, планируемую под развитие пищевой промышленности в Тольятти, где мы прорабатываем возможность создания индустриального парка для пищевых производств. Сейчас уже подбираем инструменты поддержки, в том числе смотрим, каким образом можно использовать статус моногорода и Территории социально-экономического развития», - поделился планами министр.

«Нам интересно развитие в Тольятти. И для города, считаю, большой плюс – появление ещё одного местного производителя продуктов питания, – говорит исполнительный директор АМП «Дамол» Алексей Сорокин. – Новое производство - это ещё и создание дополнительных рабочих мест. Надеюсь, в ближайшее время порадуем потребителей новыми, современными продуктами, которые придутся по вкусу как тольяттинцам, так и жителям всей области».