В Тольятти началось строительство нового завода по производству сыров​

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Во вторник, 14 сентября, Дмитрий Азаров дал старт строительству нового высокотехнологичного производства в Тольятти. Завод по производству плавленых сыров Московской компании «КАРАТ» начнет выпускать продукцию уже в 2023 году.

Новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 млн тонн молока в год. «Самарская область укрепляет свои позиции, как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего региона», – отметил губернатор.

Здесь запланирован выпуск полутвердых, творожных сыров, а также зерненого творога. Это повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появления целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО «Карат – Тольятти» в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования и т.д.

«Уверен, что реализация этого проекта поможет развитию региона, и поднимет на более высокую планку имидж российской молочной промышленности. Спасибо большое за ту поддержку, ту помощь, которую мы получаем. Отдельные слова благодарности - за оказанное нам доверие, приглашение к реализации инвестиционного проекта в Самарской области», – обратился к Дмитрию Азарову генеральный директор компании Евгений Гребнев.

«КАРАТ» благодаря системной работе правительства региона во главе с губернатором обеспечило инвесторам всю необходимую поддержку: компания получила статус резидента ТОСЭР «Тольятти» и связанные с этим налоговые льготы, заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, обеспечили полное сопровождение проекта через «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области».

«Немаловажным фактором принятия решения по размещению производства была позиция Самарской области, губернатора, его команды, города Тольятти. Мы это тоже учитывали. Мы были в целом ряде регионов, рассматривали их. Но позиция Правительства Самарской области сыграла существенную роль. Здесь созданы привлекательные инвестиционные условия», – подчеркнул главный акционер АО «КАРАТ» Александр Клячин.

Площадь производственного комплекса составит почти 27,5 тысяч квадратных метров. Новый завод оснастят французским и российским оборудованием. Здесь будут спроектированы современные инженерные системы для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа. Инфраструктура будет включать собственную мойку для всего поступающего на предприятие транспорта, что обеспечит дополнительный контроль санитарных требований. Также предусмотрена система очистки стоков до качества воды, не требующего последующей очистки. Это минимизирует влияние производства на окружающую среду региона. ​ Общий объем инвестиций в строительство предприятия в Тольятти составит более 10 млрд рублей. Планируется создать 574 современных рабочих места.

«Совсем недавно по историческим меркам, на АВТОВАЗе работало свыше 110 тысяч работников. Вы знаете, что сейчас в 3 раза меньше. И именно здесь, в Тольятти, мы сконцентрировали свои усилия по опережающему созданию новых рабочих мест. Уже в 2019 году нам удалось добиться перелома, когда количество вакансий в Тольятти стало больше, чем количество людей, которые ищут работу. А сейчас их в 2 раза больше. Каждое новое производство – это новые рабочие места, это благосостояние моих земляков. А это – определяющий фактор моей работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Тольятти, в том числе, является городом, в котором аккумулированы как молодые, так и опытные люди, имеются хорошие возможности обучения, развития. Наличие кадрового, человеческого ресурса – это немаловажный факт для любого инвестиционного проекта», – добавил Александр Клячин.

Основные мощности нового предприятия будут направлены на производство полутвердых сыров. За счет мощностей нового завода в Тольятти «КАРАТ» планирует также увеличить долю творожного сыра Violette и покрыть растущий спрос на эту категорию, а также расширить географию продаж зерненого творога «КАРАТ Домашний». Также планируется вывести на рынок новые виды продукции в категории «Полутвердые сыры» – «Тильзитер», «Российский», «Маасдам».

«Мы идем в производство тех категорий сыров, которые на сегодняшний день наш завод в Москве не производит. На тольяттинской площадке мы будем производить полутвердые сыры, творожный сыр под брендом Violette, который достаточно хорошо известен в России и любим российскими потребителями, – добавил Евгений Гребнев. – В силу того, что мы находимся практически в сердце России, в Тольятти, мы сможем развивать и расширять поставки по территории всей страны».

В ходе осмотра площадки будущего предприятия по производству сыров ООО «КАРАТ» заместитель генерального директора Фонда развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) Ольга Макаева сообщила, что на данный момент прорабатывается вопрос о софинансировании строительства части объектов инфраструктуры к заводу за счет средств Фонда.

Глава Тольятти Николай Ренц обратил внимание на важность открытия нового предприятия, которое фактически способствует диверсификации экономики Тольятти и всего региона. «Для нас это очень важный проект, учитывая диверсификацию всей тольяттинской экономики. И я благодарен и Дмитрию Игоревичу, и собственникам предприятия. Появление на территории города производств, не связанных с автопромом, очень важно, потому что это расширяет диапазон возможных профессий и возможности для самореализации тольяттинцев», – отметил он.

После торжественной церемонии закладки первого камня завода губернатор пригласил «КАРАТ» поучаствовать в фестивале сыроваров, который в этом году впервые прошел в Самарской области и обещает стать хорошей традицией.

Фото: пресс-служба правительства СО