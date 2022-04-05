В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15%. Копия письма, адресованного помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

"В сфере торговли в связи с необходимостью обеспечения адекватных цен в торговых сетях поступают запросы о создании действенного механизма, позволяющего гарантировать цены на определенные товары. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, рекомендаций Минпромторга о минимальных наценках. Кроме того, почти все из существующих торговых сетей зарегистрированы вне территории Российской Федерации: "Лента", Х5 Retail Group, "Метро", "Ашан", "Сельгрос", "Спар", "Глобус", - говорится в письме.

По словам Кутепова, давно стоит вопрос о трудностях, связанных с доступом региональных российских производителей в торговые сети, это негативно сказывается на сегменте малого предпринимательства, в том числе на сельскохозяйственном сегменте.

"Не гарантированная закупка торговыми сетями продукции (негарантированный сбыт) влечет отсутствие заинтересованности в развитии производства, а если производство работает, то отсутствие заинтересованности сдавать товар по низким ценам. Также в целях поддержки фермерского продукта поступило предложение о закреплении обязательства для торговых сетей по обеспечению наценки не более 15% на продукцию фермерских хозяйств", - подчеркивается в письме.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство РФ не планирует вводить регулирование цен на продовольствие, а рыночные механизмы должны сами сбалансировать цены на рынке продовольствия. Вице-премьер отметила, что правительство "анализирует самочувствие" производителей продуктов питания и, если растут издержки, быстро принимает необходимые меры, чтобы обеспечить, например, дополнительное финансирование по льготным кредитам.