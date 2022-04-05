Я нашел ошибку
Главные новости:
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»
LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог
LADA NIVA: 45 лет на дорогах и вне дорог
Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство
Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство
С 4 апреля в Тольяттинском краеведческом музее в активную фазу вошли работы по реконструкции фондохранилищ.
С 4 апреля в Тольяттинском краеведческом музее в активную фазу вошли работы по реконструкции фондохранилищ
Пиво в России подорожает
Пиво в России подорожает
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты
В Самаре стартует проект «Школа космонавтов»
В Самаре стартует проект «Школа космонавтов»
В Самаре закроется последний гипермаркет «Карусель»
В Самаре закроется последний гипермаркет «Карусель»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.16
EUR 92.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты

5 апреля 2022 11:34
99
В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты

 Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15%. Копия письма, адресованного помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

"В сфере торговли в связи с необходимостью обеспечения адекватных цен в торговых сетях поступают запросы о создании действенного механизма, позволяющего гарантировать цены на определенные товары. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, рекомендаций Минпромторга о минимальных наценках. Кроме того, почти все из существующих торговых сетей зарегистрированы вне территории Российской Федерации: "Лента", Х5 Retail Group, "Метро", "Ашан", "Сельгрос", "Спар", "Глобус", - говорится в письме.

По словам Кутепова, давно стоит вопрос о трудностях, связанных с доступом региональных российских производителей в торговые сети, это негативно сказывается на сегменте малого предпринимательства, в том числе на сельскохозяйственном сегменте.

"Не гарантированная закупка торговыми сетями продукции (негарантированный сбыт) влечет отсутствие заинтересованности в развитии производства, а если производство работает, то отсутствие заинтересованности сдавать товар по низким ценам. Также в целях поддержки фермерского продукта поступило предложение о закреплении обязательства для торговых сетей по обеспечению наценки не более 15% на продукцию фермерских хозяйств", - подчеркивается в письме.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство РФ не планирует вводить регулирование цен на продовольствие, а рыночные механизмы должны сами сбалансировать цены на рынке продовольствия. Вице-премьер отметила, что правительство "анализирует самочувствие" производителей продуктов питания и, если растут издержки, быстро принимает необходимые меры, чтобы обеспечить, например, дополнительное финансирование по льготным кредитам.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Свыше 50% от запланированного объема: в Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
5 апреля 2022  09:34
Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог
164
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
456
Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды.
4 апреля 2022  14:27
Дмитрий Азаров оценил реконструкцию Пестравского группового водопровода
391
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
891
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
436
Весь список