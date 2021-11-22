В сентябре безработица в Самарской области упала до минимальных значений

229

По данным «Самарастата», в сентябре 2021 года в Самарской области насчитывалось 18840 жителей, официально не занятых какой-либо трудовой деятельностью. Это минимальный уровень за весь год.

В августе в регионе насчитывалось 20025 безработных, в июле – 21569, в июне – 22626. Максимального значения данный показатель достигал в январе 2021 года. На тот момент он был равен 41035 человек.

Из числа всех незанятых в сентябре 2021 года 16473 человек имели официальный статус безработных. Это меньше, чем месяцем ранее. Тогда таким статусом обладало 17633 жителей региона.

Годом ранее количество безработных в регионе было в разы выше. В сентябре 2020-ого в области было 72911 жителей, не имевших места работы.

Высокий уровень безработицы стал следствием ограничительных мер, введенных в 2020 году с целью остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В прошлом году впервые за последние 10 лет он дорос до 5,5%.

Сокращения тогда коснулись специалистов, занятых во всех отраслях экономики. При этом более всего происходящее затронуло производственный сектор.

На фоне борьбы с распространением COVID-19 активно закрывались предприятия малого и среднего бизнеса в Самарской области, сообщает Обозрение.