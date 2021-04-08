В селах и деревнях Самарской области в 2021 году появится более 400 базовых интернет-станций

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В регионе запускают пилотный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0". Программа предусматривает установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 жителей. Под действие проекта в регионе подпадает 418 населенных пунктов.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, до конца этого года в России к интернету будут подключены и все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Высокоскоростной интернет придет в села и деревни, где насчитывается 100-250 жителей, а мобильная связь - в населенные пункты с населением 100-500 человек.

Что же, если в поселке есть интернет – он уже внутри новой российской реальности. Еще пару лет – и можно будет всерьез обсуждать вопросы полноценного дистанционного обучения и переходу к частичной работе по «удаленке» на всей территории области. Будущее станет еще на полшага ближе.