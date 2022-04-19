В Самарской области значительно выросли цены на жилье

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Причиной стало увеличение стоимости работ и стройматериалов. Об этом на совещании в «белом доме» сообщил глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

— По большинству муниципальных образований произошел значительный рост стоимости квадратного метра жилья. Для Самары, в частности, он составил 29%, для Тольятти — 30%, — сообщил Виктор Кудряшов.

По его словам, из-за сложившейся ситуации провалились торги по покупке жилья по госпрограммам — например, для переселенцев из аварийного жилья и сирот. В условиях повышенного спроса застройщики предпочитали продавать квартиры на свободном рынке, а на долю муниципалитетов приходилось все меньше квадратных метров. При этом потребность в таком жилье существенно выросла. Поэтому власти решили увеличить нормативную стоимость квадратного метра, которую используют для расчета при покупке квартир по госпрограммам. Это позволит привлечь дополнительное финансирование.

Также правительство готовит нормативный акт, позволяющий приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, и решило перейти на заблаговременное заключение контрактов с застройщиками на приобретение квартир. Муниципалитетам поручили уже сейчас заключать соглашения на 2023 и 2024 годы, пишет 63.ру.

— У нас здесь есть сильные аргументы в переговорах с застройщиками. Да, мы предлагаем цену несколько ниже рыночной. Но сейчас мы видим, что наметилась тенденция к снижению спроса на жилье. А квартиры, приобретаемые для решения социальных задач, формируют стабильный спрос. Это около 10% всего строящегося жилья. Это постоянный приток ресурсов, который застройщиков интересует. Они могут стабильно продолжать строительство, — сказал глава правительства.

Виктор Кудряшов уточнил, что власти могут авансировать 100% стоимости приобретаемого жилья, если оно приобретается в рамках договора долевого участия.

— Это позволяет застройщикам привлекать кредитные ресурсы по специальной льготной ставке. Наконец, если мы приобретаем жилье по договорам купли-продажи будущей вещи, то можем оплачивать 70% аванса, которые не пойдут на эскроу-счета, и застройщики получат собственный капитал. Кроме того, всегда есть возможность косвенных компенсаций: через финансирование строительства дорог и объектов инфраструктуры, — добавил чиновник.