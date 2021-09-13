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В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров

13 сентября 2021 12:31
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В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году разработан и запущен новый механизм поддержки малых форм хозяйствования – «Агростартап-регион». Грантовая поддержка фермерам региона предоставляется исключительно за счет областного бюджета. Восемь фермеров губернии уже ей воспользовались. Помощь области на реализацию фермерских бизнес-проектов составила более 31 млн. рублей. 

Новый механизм государственной поддержки стал результатом Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей региона. Глава региона уверен, что именно субъекты МСП являются перспективным ресурсом для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли. «За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования», - сказал Глава региона. 

Средства «Агростартап-регион» могут быть направлены на приобретение складских и производственных помещений, сельскохозяйственной техники, электрификацию, газификацию, водо- и теплоснабжение помещений, а также на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы, рыбопосадочного материала, саженцев, многолетних насаждений. Претенденты могут рассчитывать на получение до 5 млн рублей, если разводят КРС молочного или мясного направления, и до 3 млн рублей на реализацию бизнес-проектов по иным направлениям.

«Основное условие получения госпомощи — обязательное вступление в сельхозкооператив. Реализация данной программы позволит увеличивать поголовье в малых формах хозяйствования, а также увеличивать занятость населения в сельских территориях», — подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев.

Широкими возможностями гранта уже в текущем году воспользуется фермер из Приволжского района Оксана Семкина. Вместе с сестрой Оксана начала заниматься козоводством. К бизнес-плану подошли основательно, и изначальные планы по созданию раковой фермы сменили на производство более востребованного продукта – сыра из козьего молока. Сегодня фермерское хозяйство производит брынзу, халуми, камамбер. Все реализует на территории Приволжского района. С увеличением поголовья и оснащением фермы вырастут и объемы производства, поэтому уже сейчас сестры задумываются о разработке бренда для своего продукта. «Мы рады получить такую значимую поддержку от Губернатора. Сейчас оборотные средства уходят на содержание поголовья и ветеринарные мероприятия. Поэтому строительство помещения для содержания животных своими силами мы бы не потянули», - поделилась начинающий агростартапер Оксана Семкина. 

Фермер Виктор Костин в селе Сухоречка Клявлинского района возрождает овцеводство. Ставку он сделал на курдючную породу.  «Мясо у овец диетическое, пользуется спросом круглый год. Цена на него хорошая. Можно и в районе через магазин реализовать, и в Самаре. Но чтобы получать прибыль, нужно большое поголовье, - говорит фермер. – Начинать всегда сложно, но есть поддержка и от области, и в рамках нацпроекта.  Есть и желание развиваться, и планы. Пока в кошаре – около 100 овец. К 2025 году планирую поголовье довести до 300 голов»

Теги: В центре внимания Сельское хозяйство фермеры

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