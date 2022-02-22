В Самарской области введут новые ограничения на продажу алкоголя

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Министерство промышленности и торговли Самарской области опубликовало общественной экспертизы экспертизы проект изменений в закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области".

В частности, законопроектом предлагается увеличить размер площади зала обслуживания посетителей, разрешенной для оказания услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 50 кв. м до 75 кв. м.

Также предлагается установить запрет на реализацию пива в объектах общественного питания, размещенных в нестационарных торговых объектах.

Новшества объясняются "многочисленными жалобами населения Самарской области на деятельность объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию в многоквартирных домах", пишет Волга Ньюс.

"Введение данных ограничений позволит существенно сократить количество объектов общественного питания (кафе, баров)", - указывается в пояснительной записке.