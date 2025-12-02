В Самарской области введут автоматизированную систему налогообложения

Я нашел ошибку
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
176
В Самарской области введут автоматизированную систему налогообложения

С 1 января 2026 года малый бизнес Самарской области получит возможность перейти на новый налоговый режим. Закон о введении на территории региона специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» подписан губернатором Вячеславом Федорищевым.

Переход на альтернативный режим осуществляется добровольно, по желанию предпринимателя. Заявление о переходе на АУСН подаётся онлайн, через личный кабинет налогоплательщика. Обязательным условием перехода также является расчетный счет в одном из уполномоченных банков, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ФНС России.

«Использование АУСН снизит административные издержки бизнеса и создаст более простые и прозрачные условия для работы предпринимателей», — отметил зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Воспользоваться АУСН смогут индивидуальные предприниматели и компании, у которых численность сотрудников не превышает пять человек, годовой доход составляет не более 60 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей. Ставки налога установлены на уровне 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы».

Также альтернативная система налогообложения позволит организациям и предпринимателям не платить ряд налогов и обязательных платежей: налог на прибыль, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, налог на имущество организаций и физических лиц (за исключением объектов, облагаемых от кадастровой стоимости), НДС, а также страховые взносы, кроме взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.

Кроме того, плательщики освобождаются от необходимости подавать налоговую отчетность, включая декларации, и значительную часть отчетности во внебюджетные фонды.

Система максимально автоматизирована — расчет налога по итогам налогового периода будет осуществляться налоговым органом на основе данных онлайн-касс, уполномоченных финансовых организаций, операторов электронных площадок и сведений, переданных предпринимателем через личный кабинет налогоплательщика. Налоговый период – один месяц. До 7 числа месяца, следующего за отчетным, у предпринимателя есть возможность скорректировать данные, сформированные банком по входящим и исходящим операциям.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др.

Предприниматели, в том числе, могут получить консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.

 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
257
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
213
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
345
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
268
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
215
