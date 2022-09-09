В Самарской области в ряде сфер снизился уровень конкуренции за рабочие места

135

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Самарской области и выяснили, как в регионе изменился уровень профессиональной конкуренции за последние месяцы.

«Уровень профессиональной конкуренции – это соотношение количества активных резюме на одну вакансию. Он помогает понять в каких сферах соискателям может быть трудно найти работу из-за высокой конкуренции и, наоборот, где наблюдается дефицит кадров. Комфортным для рынка труда считается 5-6 резюме на вакансию. Сейчас в Самарской области средний показатель равен 5,6 резюме на предложение о работе, весной этого года он составлял 6 резюме на вакансию», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Если смотреть в разрезе профессиональных сфер, то наиболее заметные изменения наблюдаются в сфере маркетинга, рекламы, PR – уровень профконкуренции снизился на 1,5 (с 5,8 в апреле этого года до 4,3 в августе). А также в профобласти «Административный персонал» – на 1,3 (с 7,3 до 6 резюме на вакансию) и банковской сфере – на 1,3 (с 3,1 до 1,8).

В ряде сфер наоборот произошел прирост: к примеру, в сфере страхования уровень профконкуренции вырос на 2,1 (с 7,3 резюме на вакансию в апреле до 9,4 в августе). Прирост также наблюдается и в ИТ-сфере – с 3,1 до 4,1 резюме на вакансию. Также выросла конкуренция в профобласти «Начало карьеры, студенты» – с 8,4 до 9,3 резюме на вакансию.

При комфортном значении 5-6 резюме на вакансию в ряде сфер в регионе сохраняется дефицит кадров. Наиболее остро это может ощущаться среди работников медицины, фармацевтики – одно резюме на вакансию, а также среди рабочего персонала, в сфере строительства, недвижимости, добычи сырья, банковской сфере – здесь на одну вакансию приходится менее 2 резюме.