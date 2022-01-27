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В Самарской области в 4,3 раза вырос спрос на специалистов пунктов выдачи заказов

27 января 2022 12:25
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В Самарской области в 4,3 раза вырос спрос на специалистов пунктов выдачи заказов

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии для специалистов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) – за 2021 год количество таких предложений о работе в России выросло в 2,8 раз, до 11,5 тысяч вакансий. В Самарской области в 2021 году было открыто в 4,3 раза больше вакансий в ПВЗ.

Наиболее ощутимо спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Челябинской и Тюменской областях (в 4,7 раза по сравнению с 2020 годом), в Пермском крае (в 4,6 раза), а также в Самарской области, Мурманской области и Краснодарском крае (в 4,3 раза).

В 74% вакансий опыт работы от соискателей не требуется, в половине случаев предполагается сменный график. Как правило, чтобы претендовать на такую вакансию, достаточно уметь работать на компьютере, быть ответственным, клиентоориентированным и коммуникабельным.

Средняя заработная плата, которую предлагают специалистам ПВЗ, в 2021 году по стране в целом составила 32 тысячи рублей, что на 3,5 тысячи больше, чем год назад. В Самарской области – 27,1 тыс. руб., что на 2 тысячи больше прошлогодних показателей.

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