В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о беспрецедентной мере поддержки жителей губернии по социальному контракту. Ответы на актуальные вопросы он дал в программе «Главная тема» ГТРК «Самара».

С 2021 года за счет применения новых подходов возможности оказания поддержки по социальному контракту стали доступными более широкому кругу получателей.

Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов. Ранее на эти цели направлялось не более 50 млн. руб. в год и только из областной казны.

«В этом году благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличится почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей. Мы сможем большему числу земляков помочь. Поэтому я приглашаю жителей участвовать в социальной программе, готовить свои проекты, агростартапы, и получать поддержку для открытия своего дела и обеспечения гарантированного заработка для семьи», - прокомментировал губернатор.

Денежная выплата по социальному контракту будет предоставляться по программам социальной адаптации: по поиску работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, на иные мероприятия по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации.

Денежная выплата будет как единовременной, так и ежемесячной. Максимальная выплата по социальному контракту составит до 250 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

Категории граждан, имеющих право на социальную помощь по социальному контракту, с 2021 года дополнены малоимущими семьями, состоящими из граждан трудоспособного возраста.

«Государство помогает людям, которые, в том числе, хотят открыть свое дело. Это старый разговор, что лучше – дать удочку либо рыбу. Вот здесь государство дает удочку». – разъяснил Дмитрий Азаров.

Видео можно посмотреть здесь.