В Самарской области в 2,5 раза выросло число вакансий с ежедневными выплатами

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, кого приглашают на работу с ежедневными выплатами, как изменилось количество вакансий и в каких городах Самарской области выше спрос на таких сотрудников.

За год в Самарской области количество вакансий, в которых соискателям предлагают ежедневные выплаты, выросло в 2,5 раза: с января по октябрь 2023 года таких предложений было 4,9 тысячи.

В 2023 году в топ-3 городов Самарской области, в которых работодатели открыли наибольшее число вакансий с ежедневными выплатами вошли Самара (67% всех вакансий), Тольятти (22% вакансий), Сызрань (2% вакансий).

За год снизились требования к опыту соискателей: если в 2023 году без опыта готовы нанимать сотрудников в 79% вакансий, то в 2022 году таких предложений о работе было 64%. Стаж работы от одного до трех лет в этом году работодатели указывают в 16% вакансий против 28% в прошлом году.

Также изменился предлагаемый в вакансиях график работы: в 2022 году в 45% вакансий работодатели искали сотрудников на полный день, в 2023 таких вакансий только 32%. Параллельно выросло число предложений о работе, которые предусматривают гибкий график: 47% против 32% годом ранее.

«Чаще всего ежедневные выплаты предлагают в отраслях «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Услуги для бизнеса», «Розничная торговля». Работодатели ищут курьеров, водителей, сборщиков заказов, счетчиков-ревизоров, экспедиторов, кладовщиков. Большая часть этих специалистов — востребованы и дефицитны, поэтому работодатели готовы договариваться с соискателями на гибкий график работы и удобный для этих специалистов формат выплат», — поясняет Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.