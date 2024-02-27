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В Самарской области увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тыс.рублей и выше

27 февраля 2024 09:48
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В Самарской области увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тыс.рублей и выше

Весь предыдущий год работодатели активно конкурировали за кандидатов с помощью увеличения зарплатных предложений. Соответственно, «зарплатная гонка» привела к росту вакансий с предложением выше рынка. Но стоит отметить, что в основном работодатели конкурируют за высококвалифицированный и низкоквалифицированный персонал рабочих специальностей, который не первый год в дефиците.

По данным исследования, количество предложений с зарплатами от 100 тыс.рублей за год увеличилось на 23%. Доля от общего числа предложений от работодателей в регионе составила 3,1%. 

Наиболее часто такие предложения появляются в отраслях транспорта, логистики, перевозок, в сфере производства, сервисного обслуживания, строительства и недвижимости, а также в автобизнесе.

Стоит отметить, что около 50% предложений предполагают вахтовый метод работы, либо четкий результат работы, который зависит от количества выполненных заказов, рейсов, заключенных сделок, выработки часов при ненормированном графике.

По ролям вакансий в топ-5 тех, кому работодатели чаще всего предлагают заработок от 100 тыс.рублей, попали технологи (11%  от общей доли вакансий), менеджеры по логистике (8%), инженеры по эксплуатации (11%), курьеры (8%), сварщики (9%).

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