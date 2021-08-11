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В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год

11 августа 2021 13:35
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В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год

В правительстве Самарской области во вторник 10 августа подписали постановление, устанавливающее параметры прожиточного минимума для жителей региона на 2022 год. По сравнению с подобным документом за 2021 год параметры увеличены для всех категорий граждан.

Так, для трудоспособного населения минимум на 2022 год установлен в размере 12611 руб., в то время как в документе за 2021 год значились 12126 руб.

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2022 году составит 9693 руб. (в документе за 2021 год - 9320 руб.), для детей - 11440 руб. (было - 11000 руб.). Минимум в расчете на душу населения составит 11233 руб. (за 2021 год - 10979 руб.), пишет Самру.ру.

Теги: бюджет В центре внимания Прожиточный минимум

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